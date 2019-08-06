Экс-президент Туниса объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы республики

ТАСС, 6 августа. Бывший глава Туниса, первый президент республики после "жасминовой" революции 2011 года Монсеф Марзуки объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента на всеобщих выборах, которые должны состояться в середине сентября этого года. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, "экс-президент Туниса Монсеф Марзуки заявил о выдвижении своей кандидатуры [на пост главы государства] на предстоящих президентских выборах".

Марзуки - популярный политический деятель, профессиональный врач, правозащитник. Он был избран главой Туниса на всеобщих выборах в декабре 2011 года после первой в арабских странах "жасминовой" революции, которая положила начало так называемой арабской весне в государствах Ближнего Востока. В должности главы Туниса Марзуки находился в течение трех лет, до декабря 2014 года.

На данный момент уже более 20 человек подали свои документы для участия в намеченных на 15 сентября досрочных президентских выборах в Тунисе. Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси и необходимостью соблюдения конституции Высшая независимая комиссия по выборам приняла решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Регистрация кандидатов началась 2 августа.