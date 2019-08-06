Болтон призвал Россию воздержаться от оказания поддержки властям Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы.

"Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", - сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле. Трансляция велась в Facebook американского посольства в Перу.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как заявил 21 июля в Каракасе замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы.