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Болтон призвал Россию воздержаться от оказания поддержки властям Венесуэлы

Об этом помощник президента США по национальной безопасности заявил на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал Россию воздержаться от оказания помощи властям Венесуэлы.

"Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", - сказал Болтон на проходящей в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле. Трансляция велась в Facebook американского посольства в Перу.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как заявил 21 июля в Каракасе замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияБолтон, Джон
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