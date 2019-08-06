Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата как можно скорее провести переговоры

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров-стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - как можно скорее собраться для того, чтобы провести переговоры.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. "Хлебное перемирие" длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом, - написал он в Facebook. - Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров".

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не прекратит "работать над окончанием боевых действий" и не оставит без ответа атаку на военных. "Украина обязательно будет единой и мирной", - заявил глава государства. "Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - добавил он.

Ранее во вторник Минобороны Украины сообщило, что в Донбассе погибли четверо военных, обвинив Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в несоблюдении перемирия. Между тем в ДНР назвали эти заявления Киева не соответствующими действительности. "Командование силовой операции не удосужилось проверить, что гибель [военных] произошла в более чем четырех километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь", - цитирует заявление Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции добавили, что этими обвинениями руководство Украины намеренно пытается переключить внимание общественности с преступлений, совершенных украинскими военнослужащими накануне в Горловке, где были повреждены школа и три домостроения. "Защитники ДНР безоговорочно придерживаются объявленного перемирия и не поддаются на украинские провокации", - подчеркнули в Народной милиции.

О перемирии

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили о начале действия всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 21 июля. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

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