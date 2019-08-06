Эксперты: выход США из ДРСМД усилил ядерную угрозу до уровня ракетного кризиса 1962 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и решение России приостановить свое участие в этом соглашении привели к резкому усилению ядерной угрозы. Такое мнение высказали на страницах последнего номера журнала Foreign Affairs бывший министр энергетики США в администрации президента Барака Обамы Эрнст Мониц и Сэм Нанн, занимавший кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 год.

"США и Россия вступили в период стратегической нестабильности, - отметили они. - Инцидент или просчет могут привести к катастрофе. Никогда еще со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года риск американо-российского конфликта с использованием ядерного оружия не был так велик, как сейчас. Тем не менее, в отличие от ситуации, существовавшей в период холодной войны, обе стороны сознательно игнорируют эту опасность".

США и Россия, напоминают авторы статьи, имеют в своем распоряжении 90% от общей численности ядерного оружия в мире - более 8 тыс. единиц - что достаточно для многократного взаимного уничтожения. "На протяжении длительного времени обе стороны работали над тем, чтобы контролировать угрозу, которую представляют собой эти арсеналы, - пишут они. - Однако в последние годы процесс контроля над вооружениями застопорился, каналы связей были закрыты, а устарелые подходы времен холодной войны сохранились, наряду с появлением новых угроз в киберпространстве и в связи с опасным развитием новых военных технологий, что приведет вскоре к появлению нового гиперзвукового оружия, способного развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука".

Эксперты считают "не только возможными, но и вероятными" кризисы в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и в Арктике. "Уже сейчас обеим сторонам необходимо приступить к рассмотрению вопроса о том, как не допустить выхода конфронтации из-под контроля или - что было бы наилучшим вариантом - как вообще избежать конфронтации", - отмечают они в заключение.

По сообщению МИД РФ, 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.