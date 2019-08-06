МИД Кубы: блокировка активов Венесуэлы со стороны США является грабежом ее народа

ГАВАНА, 6 августа. /ТАСС/. Администрация США, блокируя собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, стремится нанести вред народу Боливарианской Республики. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Блокада активов правительства Венесуэлы в США - это еще одно действие, призванное навредить и ограбить эту страну. Выражаем солидарность с президентом Николасом Мадуро и военно-гражданским союзом народа. Необходимо остановить попытки установления империалистического господства и грабежа наших народов!", - написал глава ведомства в Twitter.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал действия американских властей реакцией на сопротивление сторонников главы Боливарианской Республики. "Правительство США, раздраженное сопротивлением Боливарианской революции, теперь трусливо прибегает к блокаде венесуэльских активов. Это грабеж и брутальная жестокость, которые не должны допускаться", - написал лидер Кубы в Twitter.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.