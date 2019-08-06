Чиновников из администрации Порошенко заподозрили в пособничестве в завладении $5,8 млн

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации экс-президента страны Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении около $6 млн. Об этом в понедельник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В части дела ICU (инвестиционная компания, управляющая активами экс-главы государства Петра Порошенко - прим. ТАСС), которая была вовлечена в сделку между аграрным фондом и одним из банков, в результате чего деньги были фактически растрачены, если не ошибаюсь, 150 млн гривен ($5,8 млн) были фактически украдены. Руководитель группы прокуроров Киц считает достаточными доказательства, собранные группой [прокурора] Кулика, - сказал он на видео, которое опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры во вторник. - Поэтому подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера: заместитель группы ICU Стеценко и госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку".

Луценко отметил, что "если подозрение будет дополнено всеми необходимыми доказательствами, то дело будет передано в суд". Он также напомнил, что дело было возбуждено в 2014 году, когда Аграрный фонд выпустил облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на привлечение средств и топлива на посевную кампанию. "Аграрный фонд разместил эти ОВГЗ как залог для Нацбанка, который переводит средства на счета выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена ОВГЗ на деньги эти средства вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за границу и воруются", - добавил генпрокурор.

Кроме того, он подчеркнул, что дело давнее, по нему идут судебные процессы в отношении работников Аграрного фонда, Национального банка и коммерческого банка, но оценка брокерской компании ICU дана не была.

Ранее СМИ сообщали, что Ложкину, Гонтаревой и Филатову уже предъявлены обвинения в содействии незаконному отмыванию и легализации активов и средств беглого олигарха Сергея Курченко на миллиарды гривен. Фигурантами дела также являлись совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк.