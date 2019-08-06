Болтон: мировое сообщество выступает за ускорение смены власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Мировое сообщество привержено идее ускорения процесса перехода власти в Венесуэле в руки оппозиции. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на проходящей во вторник в Лиме Международной конференции по ситуации в Венесуэле. Трансляция велась в Facebook посольства США в Перу.

"Мы показываем здесь сегодня, что мировое сообщество сохраняет твердость в своей приверженности усилению давления и ускорению мирного перехода [власти] единственному законному государственному институту Венесуэлы - [находящейся под контролем оппозиции] Национальной ассамблее", - сказал он.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.