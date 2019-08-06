Волкер считает, что Зеленский делает жесты для достижения мира в Донбассе

ТАСС, 6 августа. Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает жесты, направленные на достижение мира в Донбассе. Об этом Волкер написал во вторник на своей официальной странице в сети Twitter.

Представитель США также обвинил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР) в нарушении перемирия и гибели украинских военнослужащих, а также возложил ответственность за это на Россию, которая, по его мнению, оказывает влияние на Донецк и Луганск.

"Крайне разочарован новыми нарушениями перемирия, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, со стороны cил, находящихся под управлением России, особенно в то время как новый украинский президент [Владимир Зеленский] делает жесты во имя мира", - написал Волкер.

Ранее во вторник Минобороны Украины сообщило, что в Донбассе погибли четверо военных, обвинив Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в несоблюдении перемирия. В связи с инцидентом Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата как можно скорее собраться для того, чтобы провести переговоры.

В ДНР назвали заявления Киева не соответствующими действительности, добавив, что этими обвинениями руководство Украины намеренно пытается переключить внимание общественности с преступлений, совершенных украинскими военнослужащими накануне в Горловке, где были повреждены школа и три домостроения.

О перемирии

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили о начале действия всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 21 июля. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.