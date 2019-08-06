СМИ: иракские власти задержали террориста, причастного к геноциду езидов в Синджаре

ТАСС, 6 августа. Бойцы спецназа иракской армии задержали во вторник в городе Эль-Баадж (провинция Найнава) террориста Абдаллу Касема, который разыскивался за причастность к геноциду езидов - этно-религиозного меньшинства Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его информации, Касем, более известный под прозвищем Абу Хаджар, устраивал жестокие расправы над езидами после захвата в 2014 году бандами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) горной местности Синждар на северо-западе Ирака. Он разыскивался также по обвинению в насилии над захваченными в плен езидскими женщинами.

В июне 2016 года Комиссия при ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии пришла к выводу, что группировка ИГ виновна в совершении против общины езидов актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. По заключению экспертов, террористы стремились разрушить общину посредством убийств, сексуального рабства, пыток и бесчеловечного обращения, ухудшения жизненных условий, ведущего к медленной смерти, нанесения психических травм.

Боевики ИГ убили в Синджаре от 2 до 5,5 тыс. езидов, угнали в рабство свыше пяти тысяч женщин и детей.

Телеканал Al Sumaria сообщил, что Абу Хаджара удалось задержать в ходе антитеррористической операции под кодовым названием "Воля к победе". В понедельник иракские вооруженные силы приступили к третьему этапу операции по зачистке удаленных от центра районов в провинциях Найнава и Дияла. Помимо регулярных войск, в ней участвуют бойцы шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополченцы арабских племен "Хашд аль-Ашаир".

По сведениям оперативного штаба, правительственные силы восстановили контроль над 109 населенными пунктами. "Все цели противника уничтожены артиллерией и авиацией", - подчеркивается в коммюнике.