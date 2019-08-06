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Очередные парламентские выборы состоятся в Польше 13 октября

Постановление о проведении выборов в Сейм и Сенат подписал президент страны Анджей Дуда

ВАРШАВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с Государственной избирательной комиссией республики назначил на 13 октября проведение в стране очередных парламентских выборов. Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, Дуда подписал соответствующее постановление.

"Президент подписал постановление о проведении выборов в Сейм и Сенат (нижнюю и верхнюю палаты парламента), - цитирует слова Спыхальского Польское агентство печати. - Выборы пройдут 13 октября".

После публикации постановления о выборах в "Официальном вестнике" в Польше начнется избирательная кампания. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что правящая в республике партия "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского сохранит лидирующие позиции и может рассчитывать на более чем 30% голосов избирателей.

Противостоять партии власти будет крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (ГП), объединившаяся в коалицию c партиями "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска". Свою коалицию создали также левые силы: под названием "Левые" объединились Союз демократических левых сил, партии "Весна" и "Левица разем". Самостоятельно на выборы пока идет Польская крестьянская партия.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В 2015 году по итогам голосования выиграла ЗиС, получив большинство в Сейме (нижней палате парламента) - 235 из 460 мандатов. Правившая до этого в Польше на протяжении восьми лет ГП оказалась на втором месте. Также в парламент тогда прошли партия рок-музыканта Павла Кукиза "Кукиз-15", "Новочесна" и Польская крестьянская партия.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
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