Минфин США: санкции против Венесуэлы не запрещают гуманитарную помощь стране

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Санкции США в отношении Венесуэлы не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике. Об этом сообщается в распространенных во вторник пояснениях Минфина США.

"Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США привержено обеспечению того, чтобы гуманитарная помощь, а также некоммерческие, личные денежные переводы могли поступать народу Венесуэлы", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство опубликовало документы, позволяющие американцам продолжать "отправлять частные денежные переводы некоммерческого характера", а также направлять в Боливарианскую Республику "предметы гуманитарного назначения" - сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы. Кроме того, говорится в документе, министерство позволило таким организациям, как ООН и Международный комитет Красного Креста, "совершать сделки" с венесуэльским ЦБ или представителями правительства страны.

"Санкции не запрещают американцам заниматься экспортом или реэкспортом товаров в Венесуэлу при условии, что в сделках не участвуют находящиеся под санкциями физические или юридические лица", - указали в Минфине.

"Соединенные Штаты приняли тщательно продуманные меры, чтобы помочь венесуэльскому народу получить доступ к гуманитарной помощи, включая продовольствие и лекарства", - отметили при этом в Белом доме.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.