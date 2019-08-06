МИД ФРГ призвал КНДР отказаться от ракетных запусков

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Германии осуждает запуск двух ракет с территории КНДР, произошедший в ночь на вторник, германский кабмин призывает Пхеньян отказаться от таких действий в будущем. Об этом заявил во вторник в Берлине представитель МИД ФРГ.

"Призываем Северную Корею отказаться от таких провокаций, придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН и вернуться за стол переговоров. Мы ожидаем от КНДР конкретных и убедительных шагов в направлении полноценного, достоверного и окончательного завершения баллистических программ и программ по развитию оружия массового уничтожения", - заявил представитель МИД ФРГ.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР ночью провела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо. По его сведениям, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Киодо уточнило, что дальность их полета составила около 450 км.