Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция продолжит переговоры с правительством Мадуро

ТАСС, 6 августа. Переговоры между правительством Венесуэлы и его политическими противниками будут продолжены, несмотря на решение США расширить санкции против Каракаса. Об этом сообщил во вторник лидер оппозиции южноамериканской республики Хуан Гуайдо.

"Продолжаются [переговоры в рамках] "норвежского механизма", потому что мы работаем над созданием условий для реального разрешения кризиса, который переживает Венесуэла" , - цитирует его слова на своем сайте газета El Nacional.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Представители исполнительной власти Боливарианской Республики расценили этот шаг как попытку сорвать переговорный процесс и добиться неконституционной смены власти в Каракасе. В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции заявил, что новые санкции Вашингтона не затронут интересы граждан южноамериканской страны.

"Это не направлено против Венесуэлы, это направлено против режима (имеется в виду правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС). Это направлено против тех, кто делает бизнес за счет голода венесуэльцев", - считает Гуайдо.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.