МИД Великобритании назвал ракетные пуски КНДР угрозой для партнеров Лондона в АТР

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Великобритания выразила обеспокоенность произошедшими в ночь на 6 августа ракетными пусками КНДР и призвала Пхеньян сотрудничать с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Также Лондон охарактеризовал пуски как угрозу для своих партнеров в регионе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены повторными запусками баллистических ракет Северной Кореей, последний из которых состоялся 5 августа. Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которое представляет серьезную угрозу для наших региональных партнеров и глобальной безопасности. Мы призываем Северную Корею принять участие в конструктивных дискуссиях с Соединенными Штатами в целях обеспечения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. Пока это не произойдет, санкции ООН должны полностью соблюдаться всеми государствами", - сказал пресс-секретарь британского МИД.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея во вторник сообщил, что КНДР ночью провела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо. По его сведениям, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Киодо уточнило, что дальность их полета составила около 450 км.