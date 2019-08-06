Венесуэла требует от генсека и Совбеза ООН защитить страну от санкций США

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности организации должны выступить против американских односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постпред страны при ООН Самуэль Монкада.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Монкада назвал санкции США "незаконными мерами в отношении одной из стран - членов ООН, что обязывает международное сообщество осудить их". "Мы просим, чтобы Совет Безопасности вмешался в эту ситуацию и предпринял меры, основываясь на Уставе ООН, - сказал он. - Мы требуем, чтобы генсек ООН выступил с прямым осуждением этих односторонних действий в отношении Венесуэлы".

Постпред информировал, что письма с соответствующим требованием направлены как председателю Совета Безопасности, так и генсеку Антониу Гутерришу.

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