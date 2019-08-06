{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Венесуэла требует от генсека и Совбеза ООН защитить страну от санкций США

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что генсек организации должен выступить "с прямым осуждением этих односторонних действий в отношении" страны

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности организации должны выступить против американских односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постпред страны при ООН Самуэль Монкада.

На эту тему

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Монкада назвал санкции США "незаконными мерами в отношении одной из стран - членов ООН, что обязывает международное сообщество осудить их". "Мы просим, чтобы Совет Безопасности вмешался в эту ситуацию и предпринял меры, основываясь на Уставе ООН, - сказал он. - Мы требуем, чтобы генсек ООН выступил с прямым осуждением этих односторонних действий в отношении Венесуэлы".

Постпред информировал, что письма с соответствующим требованием направлены как председателю Совета Безопасности, так и генсеку Антониу Гутерришу.

В новость были внесены изменения (21:32 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Генпрокурор Украины заявил, что подаст в отставку с началом работы Рады нового созыва
По словам Юрия Луценко, он сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их первой встречи
Читать полностью