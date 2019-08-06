Генпрокурор Украины заявил, что подаст в отставку с началом работы Рады нового созыва

"Как только новый парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - заявил Луценко во вторник в эфире радио "Новое время" .

По словам генпрокурора об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому еще во время их первой встречи. "В ходе первой встречи с избранным президентом Зеленским, это было еще до его инаугурации, я сказал, что как только будет новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера", - подчеркнул Луценко.

В последние месяцы Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований Украины возбудили в отношении Луценко ряд дел. Зеленский просил Верховную раду уволить генпрокурора, однако "старый" парламент, как и сам Луценко, были против. Тогда Зеленский пообещал, что Луценко будет освобожден от должности новым составом Рады.