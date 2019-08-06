В "Слуге народа" определились с кандидатами на пост премьера Украины

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предлагает четырех кандидатов на пост главы нового правительства страны. Об этом сообщил кандидат на пост главы фракции партии в парламенте Давид Арахамия в эфире "Радио НВ".

"Слуга народа" определилась с претендентами на пост премьер-министра. Это Андрей Коболев (глава НАК "Нафтогаз Украины"), Юрий Витренко (исполнительный директор "Нафтогаза"), Алексей Гончарук (заместитель руководителя офиса президента) и Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины)", - сказал он.

При этом Арахамия не уточнил, кто из перечисленных является фаворитом.

Новое правительство на Украине будет сформировано большинством в Верховной раде, внеочередные выборы в которую состоялись 21 июля. Парламент должен назначить премьер-министра по представлению президента. Глава государства вносит его кандидатуру по предложению коалиции депутатских фракций в Раде.