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Постпред Ирана: генсек ООН должен принять меры в связи с санкциями США в отношении Зарифа

Тегеран рассматривает действия Вашингтона как незаконные и нарушающие фундаментальные принципы дипломатических норм, говорится в письме Маджида Тахт-Раванчи на имя генсека всемирной организации

ООН, 6 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Тегеран призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять меры в связи с введенными США санкциями в отношении главы МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом говорится в письме постпреда ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи на имя генсека всемирной организации. Текст послания имеется в распоряжении ТАСС.

"Иран рассматривает такие действия как незаконные и нарушающие фундаментальные принципы дипломатических норм, в особенности дипломатическую неприкосновенность высокопоставленных лиц, - говорится в документе. - В связи с этим Исламская Республика [Иран] ожидает, что вы сыграете активную роль в защите целостности ООН, учитывая вашу ответственность за противостояние нынешней опасной тенденции в международных отношениях".

Теги
ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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