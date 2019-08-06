AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Как оно отмечает, группа прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу. На борту авианосца находились филиппинские военные. Как говорится в публикации, командующий группой Карл Томас выступил с утверждением, что присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе. "Девиз на нашем авианосце - мир с позиции силы", - сказал он.

Территориальные споры в Южно-Китайском ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.