Трамп подал иск к властям Калифорнии после принятия в штате закона о налоговых декларациях

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подал иск к властям Калифорнии в связи с принятием ими закона, который предписывает участникам первичных выборах в этом американском штате раскрывать данные о налогах. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда в Восточном округе Калифорнии.

Закон был подписан 30 июля губернатором штата Гэвином Ньюсомом, который ранее не раз выступал с критикой в отношении главы Белого дома. Согласно новым нормам, демократы и республиканцы, добивающиеся выдвижения кандидатами на пост президента от своей партии и планирующие участвовать в первичных выборах в Калифорнии, должны предоставить властям штата сведения о своих налоговых отчислениях за последние пять лет. Закон, в частности, предписывает Трампу для участия в праймериз в штате перед предстоящими в 2020 году президентскими выборами раскрыть данные о его налогах.

Иск подан к госсекретарю Калифорнии Алексу Падилле и генпрокурору штата Хавьеру Бесерре от лица Трампа "в статусе частного лица". Трамп подчеркивает, что власти штатов не имеют права вводить произвольные требования для лиц, баллотирующихся в президенты США. Он также просит признать закон противоречащим конституции и приостановить его действие с момента начала рассмотрения иска. Трамп выражает уверенность в том, что закон был принят с целью создать трудности для него лично.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам главы Белого дома, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Вместе с тем действующему американскому лидеру для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, вероятнее всего, не потребуется победа на праймериз в Калифорнии. Его единственным соперником из числа республиканцев перед выборами 2020 года является сейчас бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Согласно результатам последних соцопросов, лишь 5-15% избирателей из числа республиканцев готовы поддержать Уэлда. Почти все остальные отдали бы свои голоса за Трампа.

В настоящее время участники президентской гонки в США не обязаны раскрывать свои налоговые декларации. Как правило, они все равно это делают. Оппоненты Трампа, в частности, утверждали, что тот отказывается раскрыть указанные сведения, поскольку они свидетельствуют о его неудачах в бизнесе.

Выборы

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).