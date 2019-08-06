В ООН обеспокоены положением в области прав и свобод в Джамму и Кашмире

ЖЕНЕВА, 6 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность положением в области прав и свобод в Джамму и Кашмире - индийском штате, решение об упразднении которого приняло правительство Индии. Официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл на брифинге в Женеве во вторник обратил внимание на введенные в регионе ограничения в сфере распространения информации и свободы выражения мнения.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что недавние ограничения в управляемом Индией Кашмире усугубят положение с правами человека в этом регионе. Мы вновь видим полное ограничение телекоммуникаций <...>, [поступают] сообщения о произвольном задержании политических лидеров и ограничениях на мирные собрания", - отметил он. По словам Колвилла, такие ограничения "помешают жителям управляемого Индией Кашмира и избранным представителям в полной мере участвовать в демократических дискуссиях о будущем статусе Джамму и Кашмира".

Официальный представитель напомнил, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, который ратифицировала Индия, право на свободу выражения мнения включает свободу на получение и распространение информации. "Тот факт, что вряд ли какая-либо информация вообще поступает в настоящее время из управляемого Кашмира, сам по себе вызывает большую озабоченность", - заключил Колвилл.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). С этой целью было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Пакистан решительно осудил этот шаг.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.