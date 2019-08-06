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Кризис на Украине
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В ДНР заявили об экстренном развертывании в боевые порядки армии Киева под Мариуполем

На огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских Украины, отметили в управлении Народной милиции ДНР

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Армия Украины начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.

"Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении", - приводит сообщение экстренного заявления Народной милиции Донецкое агентство новостей.

По данным ведомства, на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка. Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

"В Мариуполе по тревоге подняты полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции", - отмечается в тексте.

Вдоль линии соприкосновения увеличилась активность беспилотной летательной авиации Украины, ведущей воздушную разведку. "В настоящее время нашими защитниками уничтожено два беспилотника", - подчеркнули в Народной милиции.

"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики", - подчеркивается в заявлении.

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