СМИ: желавший помешать Трампу стать президентом агент ФБР подал в суд на администрацию США

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, а впоследствии был уволен из ведомства, подал в суд на американскую администрацию. Как сообщает во вторник газета Politico, бывший агент считает, что власти нарушили его право на свободу слова и справедливое расследование.

По мнению Стржока, президент США оказывал давление на представителей ведомства, принявших решение о его увольнении. Бывший агент потребовал разобраться, как его переписка с коллегой попала в СМИ. Он считает, что при его увольнении из ведомства было нарушено его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции США. По его словам, администрация позволяет свободно высказывать свое мнение только тем сотрудникам ФБР, которые поддерживают президента Трампа.

При этом Стржок убежден, что после увольнения ему также не дали возможности оспорить это решение, лишив его тем самым права на справедливое расследование.

Стржок был уволен из ФБР 10 августа 2018 года. Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом и заявлял также о намерении "остановить это".

Стржок в последние годы службы в ФБР занимался вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование приписываемых американскому лидеру связей с РФ. 18 апреля Минюст США обнародовал итоговый доклад спецпрокурора, в котором тот признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.