Глава МИД Венесуэлы заявил, что правительство страны готовится обходить новые санкции США

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Венесуэльские власти занимаются созданием возможностей для обхода очередных санкций, введенных США. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в столице южноамериканской страны министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

"Мы уже готовы к этим атакам, мы создали альтернативные пути, потому что мы не будем сломлены ни при каких обстоятельствах", - цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал TeleSUR на своем сайте. Ранее в МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.