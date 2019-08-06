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Политический кризис в Венесуэле

Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо также заявил о продолжении контактов с правительством Боливарианской Республики

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы не собираются отказываться от переговоров с оппозицией, несмотря на новые санкции со стороны США. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса.

"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем <...> с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio. Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо также заявил о продолжении общения с правительством.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Представители исполнительной власти Боливарианской Республики расценили этот шаг как попытку сорвать переговорный процесс и добиться неконституционной смены власти в Каракасе.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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