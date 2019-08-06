Помпео заявил, что указ Трампа по Венесуэле не предусматривает эмбарго

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Исполнительный указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Хотя это не эмбарго, этот значительный шаг является ответом на продолжающуюся узурпацию власти Мадуро и связанными с ним лицами", - утверждается в документе.

Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Газета The Washington Post отмечала, что указ Трампа фактически означает "введение полного экономического эмбарго" против Венесуэлы. Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли американские власти возможность установления блокады и изоляции в отношении Боливарианской Республики, учитывая объем иностранной помощи, который получает Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.