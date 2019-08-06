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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска вернули под свой контроль поселок Арбаин

В ходе наступательной операции правительственные силы уничтожили не менее 45 боевиков

ТАСС, 7 августа. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны вернули во вторник под свой контроль населенный пункт Арбаин на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщил информационный портал Syria Al N. По его информации, в ходе наступательной операции войскам удалось уничтожить не менее 45 боевиков из экстремистской группировки "Джейш аль-Изза", воюющей на стороне террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России).

Освобождение поселка Арбаин открывает правительственным силам путь к крупному плацдарму бандформирований, расположенному в треугольнике Эль-Латамна - Кфар-Зейта - Закат. В случае разгрома противника войска сумеют выйти к административной границе с соседней провинцией Идлиб и приблизиться к городу Хан-Шейхун, который находится на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.

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