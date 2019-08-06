Контактная группа по Венесуэле не видит перспектив силового разрешения кризиса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Внутриполитический и социально-экономический кризисы в Венесуэле могут быть преодолены исключительно путем переговоров с последующей организацией и проведением свободных выборов. Об этом говорится в совместном заявлении международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле, встреча которой завершилась во вторник в столице Перу, Лиме.

"МКГ решительно отвергает любое силовое решение и призывает стороны проявить честность и способность к достижению компромисса с тем, чтобы незамедлительно добиться конкретных результатов [переговоров]", - говорится в заявлении. По мнению участников встречи, примерами таковых могли бы стать проведение в Боливарианской Республике "прозрачных выборов с участием международных наблюдателей, восстановление функционирования соответствующих государственных институтов власти, укрепление национального согласия и восстановление экономики".

В заявлении подчеркивается необходимость скоординированных и взаимодополняющих действий всех вовлеченных в ситуацию сторон в целях выработки решения кризиса самими венесуэльцами. Кроме того, участники встречи подтвердили намерение оказывать экстренную помощь нуждающимся венесуэльцам, в том числе находящимся за пределами Боливарианской Республики.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.