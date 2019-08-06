СМИ: Южная Корея планирует ввести для своих граждан новые ограничения на поездки в Японию

СЕУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея рассматривает возможность расширения ограничений на поездки своих граждан в Японию. Об этом сообщил в среду телеканал KBS, который также обратил внимание на то, что соответствующие меры вводятся на фоне обострения отношений между двумя странами и недавних санкций Токио в отношении Сеула.

Как отмечает KBS, ранее Южная Корея ввела предупреждение "красного уровня" относительно посещения гражданами территории Японии в радиусе 30 км от АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла авария. Теперь, по данным издания, правящая Демократическая партия "Тобуро", правительство и администрация президента обсуждают вопрос о расширении этих мер.

Официально в правительстве Южной Кореи говорят о необходимости обеспечения безопасности пребывающих в Японии граждан. В частности, в ходе обсуждений указывалось, что в регионе, где находится аварийная АЭС, "до сих пор не обеспечен достаточный уровень безопасности".

По данным телеканала, в правящих кругах звучат в том числе предложения расширить зону действия предупреждения и на Токио. "Однако в данный момент все меры в этом направлении находятся на стадии обсуждения", - подчеркивает KBS.

Между тем МИД Южной Кореи начал рассылку сообщений о необходимости соблюдения правил безопасности гражданами страны, посещающими соседнюю страну.

Правительство Японии приняло 2 августа решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. 1 июля Токио уже ужесточил контроль над экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.