Мадуро заявил о наличии доказательств причастности Болтона к подготовке покушения на него

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро располагает доказательствами причастности помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к покушению на главу Боливарианской Республики, которое произошло год назад. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в интервью порталу The Grayzone, которое было опубликовано во вторник.

"У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он является преступником, потерпевшим неудачу", - сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также добавил, что американские власти "продолжат терпеть неудачу в своих попытках осуществить государственный переворот и дестабилизировать Венесуэлу".

Попытка убить президента Венесуэлы при помощи беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой была предпринята в Каракасе 4 августа 2018 года, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого глава государства обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, в то время руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.