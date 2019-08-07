Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, врученную во вторник послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

"Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол [Японии в России Тоёхиса] Кодзуки в очередной раз изложил [Моргулову] позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми", - отметил он. Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что правительство Японии "продолжит активные переговоры [с Россией] на основе своей базовой позиции - решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора", добавив, что переговорный процесс необходимо вести "в тихой, спокойной обстановке".

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручилпослу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Моргулов обратил внимание посла на "неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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