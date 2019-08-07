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Спор вокруг Курил
Обновлено 

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что подобные представления от российской стороны Токио считает "неприемлемыми"
Остров Итуруп Сергей Красноухов/ТАСС
Описание
Остров Итуруп
© Сергей Красноухов/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, врученную во вторник послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

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"Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол [Японии в России Тоёхиса] Кодзуки в очередной раз изложил [Моргулову] позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми", - отметил он. Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что правительство Японии "продолжит активные переговоры [с Россией] на основе своей базовой позиции - решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора", добавив, что переговорный процесс необходимо вести "в тихой, спокойной обстановке".

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручилпослу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Моргулов обратил внимание посла на "неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Новость обновлена (06:46 мск) - приводятся дополнительные цитаты

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