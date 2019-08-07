CNN: администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Как сообщает во вторник телекомпания CNN, фонды теперь не могут быть использованы до тех пор, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Два ведомства должны изучить, сколько средств в настоящее время находится на этих счетах и как они расходуются. Деньги можно будет использовать снова только через три рабочих дня после окончания проверки, которая, как отмечает телеканал, может затянуться. Тем временем средства необходимо израсходовать до 30 сентября, когда в США кончается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использования истечет. В случае, если администрация после проверки обратится к Конгрессу с предложением отменить выделение этих денег или направить их на другие нужды, законодательный орган может не успеть ответить, поскольку сейчас оба палаты находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября.

По информации CNN, объем фондов, о которых идет речь, может составлять от $2 млрд до $4 млрд долларов. Средства должны были быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и "помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии".

"Счета, которые мы изучаем, включают в себя средства на финансирование программ, которые многие уже длительное время считают пустой тратой денег, например, покупка солнечных батарей для стран Карибского бассейна, финансирование космической программы Пакистана, футбольные лагеря в Гватемале, а также содействие тем странам, помощь которым в принципе не в интересах Соединенных Штатов", - заявил телеканалу представитель американской администрации высокого ранга.