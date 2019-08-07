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Источник: турецкая сторона начала приемку поставленной партии С-400

Этот процесс может занять примерно два месяца
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ТурцияРоссия
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
Премьер Пакистана создал комитет для проработки ответа на решение Индии по Кашмиру
Речь идет о создании команды из семи человек, которая разработает рекомендации для юридического, политического и дипломатического ответа на ситуацию
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