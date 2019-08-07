Нью-Дели призвал Исламабад обеспечить безопасность индийских дипломатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индия направила Пакистану ноту о необходимости обеспечить полную безопасность индийских дипломатов на фоне массовых антииндийских выступлений, которые начались в стране после того, как Нью-Дели решил отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в среду газета Asian Age со ссылкой на источники.

По этой информации, Индия обеспокоена негативной реакцией пакистанских властей и СМИ, а также протестами под антииндийскими лозунгами, которые прошли в ряде районов страны. В Нью-Дели не исключают акций против дипломатического представительства и его сотрудников.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат). Было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

Пакистан крайне негативно отнесся к этому шагу Индии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки правового, политического и дипломатического ответа на решение Нью-Дели упразднить этот штат. Исламабад заявил о готовности обратиться в Совбез ООН по этому вопросу.