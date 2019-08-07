Индонезия призвала все стороны отказаться от эскалации ситуации из-за решения по Кашмиру

"Обострение ситуации определенно не принесет никому пользы. Индонезия надеется, что взаимодействие и дипломатия останутся в приоритете [в связи с Кашмиром]", - приводит его слова в среду агентство Antara.

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Пакистан решительно осудил этот шаг. По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг.