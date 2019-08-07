Премьер Индии поздравил жителей Джамму и Кашмира с упразднением штата

ТАСС, 7 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил население бывшего штата Джамму и Кашмир с упразднением данного образования и пообещал, что его жителей ожидает светлое будущее. Как сообщает во вторник газета The Times of India , глава правительства написал идентичные обращения на английском языке, хинди, урду, панджаби и ладакхи в Twitter .

"Я благодарю моих братьев и сестер в Джамму, Кашмире и Ладакхе за их отвагу и упорство. Впереди нас ждет светлое будущее! - подчеркнул Моди. - Теперь местная инфраструктура будет значительно улучшена, молодежь получит новые возможности. Решение [об упразднении штата] придаст импульс развития всему региону".

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.