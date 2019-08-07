Бишкек заявил Минску протест из-за встречи Лукашенко с бывшим президентом Киргизии

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Киргизия выразила протест Белоруссии из-за состоявшейся в Минске встречи белорусского лидера Александра Лукашенко со свергнутым киргизским президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Киргизии.

"В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Киргизской Республике. В ходе встречи ему была вручена нота МИД, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Киргизской Республике лицом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе МИД, поводом для вызова белорусского дипломата послужила публикация на официальном сайте президента Белоруссии о встрече Лукашенко с Бакиевым 7 августа в Минске.

"Киргизская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Киргизской Республики и упоминание киргизско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Киргизская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества", - подчеркнули в МИД.

Бакиев возглавлял Киргизию с 2005 по 2010 год. Он был свергнут в результате народной революции 7 апреля 2010 года. Тогда в результате противостояния охранявших президента военнослужащих и сторонников оппозиции были убиты почти 80 ее представителей и несколько сотен получили ранения.

После событий девятилетней давности Бакиев бежал из Киргизии. Сейчас он проживает в Белоруссии. На родине его приговорили к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение различных преступлений. Это максимальный срок, предусмотренный киргизским законодательством.