Глава Южной Осетии: дело Саакашвили о геноциде против республики не имеет срока давности

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников за преступления, совершенные против югоосетинского народа, не имеют срока давности, заявил в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Он напомнил, что следственными органами республики еще в 2008 году были возбуждены дела в отношении высшего руководства Грузии, развязавшего войну против Южной Осетии.

"Эти люди - 76 человек во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили были поданы югоосетинской стороной в международный розыск. Дела в отношении виновных в трагических событиях августовской агрессии не могут иметь срока давности и будут преследовать их всегда. Действия грузинского руководства имеют прямое отношение к геноциду осетинского народа", - подчеркнул Бибилов.

Он выразил уверенность, что рано или поздно настанет время, когда Саакашвили и виновные в развязывании войны против Южной Осетии понесут наказание.

"Несмотря на то, что Саакашвили бегает из одной страны в другую, что существует определенное крышевание этого преступника со стороны западных стран и США, думаю, что когда-нибудь здравый ум возобладает и американцы, и европейцы поймут, что Саакашвили - государственный преступник, которого надо судить не по какой-то статье грузинского УК, а на основе принципов международного права за преступления против человечности. Рано или поздно ему придется отвечать", - заявил президент Южной Осетии.

Доказательная база

По словам Бибилова, на рассмотрении Европейского суда по правам человека находятся более 1,5 тыс. индивидуальных исков жителей Южной Осетии против Грузии.

"Мы продолжим доказывать, что именно Грузия напала на Южную Осетию и нанесла огромный урон инфраструктуре республики и, самое главное, пыталась уничтожить людей. Это видно по тем же видеокадрам, которые снимали сами грузинские военнослужащие. Видно, что они стреляют прямой наводкой по гражданским объектам - жилым корпусам, детским садам, школам и больницам. Вся эта доказательная база у нас есть, и я думаю, что рассмотрение этих конкретных дел получит соответствующую оценку", - подчеркнул президент.

"Мы не теряем надежду, что здравый смысл все же возобладает и Европейским судом по правам человека будет дана оценка тем преступлениям, которые были совершенны на территории Южной Осетии руководством Грузии и грузинскими военнослужащими", - отметил Бибилов.

О событиях 2008 года

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. В республике 7-8 августа проходят траурные мероприятия, посвященные 11-й годовщине начала агрессии.