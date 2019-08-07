Президент Южной Осетии: республика продолжает переговоры о международном признании

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Южная Осетия проводит работу по ее признанию со многими странами, несмотря на попытки Грузии блокировать этот процесс, заявил в среду ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

"Грузия активно препятствует признанию Южной Осетии другими странами. Если мы указываем какую-то страну, с которой ведется работа по признанию Южной Осетии, то Грузия непременно отправляет туда своих представителей, выступает с нотами протеста и всячески блокирует этот процесс. Но признание Южной Осетии - процесс необратимый, и география стран, с которыми идет работа, довольно обширна. Очень много государств, с которыми ведутся переговоры", - сказал Бибилов.

По словам Бибилова, "дальнейшему признанию республики способствуют и российские коллеги". "В плотном взаимодействии с которыми мы в скором времени увидим страны, которые признают Республику Южная Осетия", - добавил собеседник агентства.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. Вслед за РФ независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. В мае прошлого года к этим странам присоединилась Сирия.