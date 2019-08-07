Затопить Европу мигрантами. Турция угрожает Брюсселю

Когда отношения между Европой и Турцией портятся, в администрации Эрдогана вспоминают про свой главный козырь. В июле два видных чиновника — министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава МВД Сулейман Сойлу — дали понять ЕС, что миграционный кризис у его границ может разразиться снова. Анкара готова отказаться от договора о приеме высланных из Евросоюза беженцев, заключенного в 2016 году. Если Турция перестанет сдерживать поток мигрантов, Европе придется решать проблему их размещения самостоятельно. Последствия рискуют оказаться непредсказуемыми. Однако со стороны турок речь может идти и о простой попытке оказать давление на Евросоюз. Раз так, мы пускаем мигрантов "Очевидно, Европа оставила нас один на один с этим договором. Дружеские похлопывания по спине ничего не стоят. Если Турция не будет принимать определенных мер, ни одно европейское правительство не продержится и шести месяцев. Если желаете попробовать, попытайтесь", — в июле поднял ставки в разговоре с европейцами Сойлу. Тогда же о приостановке действия договора как о решенном деле заявил Чавушоглу: "Это соглашение должно было вступить в силу одновременно с введением безвизового режима для турецких граждан. Раз этого не случилось, то и мы перестали выполнять свои обязательства". Ранее, в 2017 году, Чавушоглу уже предупреждал европейцев: "Мы имеем право аннулировать сделку. В вопросе о безвизе ЕС просто тратит наше время зря".

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Признаки того, что Анкара стала небрежнее относиться к своим обязанностям по сдерживанию мигрантов, появились еще осенью 2018 года, когда Еврокомиссия зафиксировала рост числа нелегалов, прибывших с турецких берегов. Уже тогда стало известно, что центры по приему переселенцев переполнены. В 2019 году негативная тенденция только укрепилась. По сведениям заместителя министра гражданской защиты Греции Йоргоса Кумутсакоса, в июле 2019-го на эгейском побережье страны незаконно высадилось на 30% мигрантов больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года. Несмотря на тревогу греков, в Брюсселе сохраняют хладнокровие. В июле официальная представительница ЕС Наташа Берто заявила, что считает договор о высылке нежелательных мигрантов в Турцию все еще действующим. Чиновница заметила, что выполнение соглашения остается необходимым условием предоставления безвиза. И если турки действительно выйдут из сделки, то послаблений в визовом режиме от Европы не получат. Разговор на повышенных тонах Для Эрдогана вопрос о свободном въезде в Евросоюз — удобный повод обвинить Европу в неисполнении своих обязательств. Тем более что, оказав давление в этом вопросе, можно попробовать добиться уступок в чем-то не менее важном. В последние месяцы Турцию интересует геологическая разведка у берегов сепаратистского северного Кипра. С точки зрения Евросоюза (а признанный ООН Кипр входит в его состав) речь идет о покушении на границы всего блока. Против Анкары уже были приняты первые предупредительные меры. В таких условиях Эрдогану нужен козырь, позволяющий отбивать атаки европейцев. Угроза вновь направить в Европу мигрантов — самый сильный аргумент, который Турция на сегодняшний день может предъявить.

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Возможно, именно по этой причине турецкие власти в последние месяцы стали часто вспоминать про сирийских беженцев. "Мы не можем ни поставить заслон мигрантам, ни ожидать скорого наступления мира на Ближнем Востоке. Нужно быть реалистами, а значит — задумываться, какие меры можно принять на длительный срок", — заявил в июле глава МВД Турции Сойлу. "Пока странам ЕС не удается договориться между собой о квоте на прием десятков мигрантов, Турция уже разместила на своей территории 4 млн переселенцев, 3,6 млн из которых сирийцы. Как подтверждает ООН, мы потратили $37 млрд только на этих беженцев. Наша страна на первом месте в мире по объемам гуманитарной помощи в соотношении к ВВП", — обратился с неявным упреком к европейцам Эрдоган. Нужен вам берег турецкий? Вместе с тем выйти из договора 2016 года о возвращении ненужных ЕС мигрантов еще не значит сразу же спровоцировать кризис. Количество беженцев, принятых Турцией обратно за последние три года, было сравнительно невелико: всего 1884 человека. Гораздо большее значение имела неофициальная позиция турецкого правительства, взявшегося за борьбу с нелегальной миграцией. Успех этой кампании не оставляет сомнений: в 2015 году с турецких берегов в ЕС отправились 860 тыс. нелегалов, за первую половину 2019 года — всего 11 тыс. Таким образом, многое зависит от того, продолжит ли Турция так же слаженно препятствовать иностранцам, желающим незаконно покинуть ее территорию, или нет.

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Впрочем, остается неясным, готовы ли сами сирийские беженцы, как в 2015 году, массово отправляться в Европу. За прошедшие четыре года стало ясно, что переселенцев с Ближнего Востока в ЕС не ждут, из-за чего число желающих поставить все на карту и собраться в дорогу заметно снизилось. Преподаватель НИУ ВШЭ востоковед Григорий Лукьянов рассказал ТАСС, что большинство сирийских мигрантов, осевших в Турции, скорее не отважится на нелегальный переезд, поскольку в целом довольны своей судьбой. "Те, кто хотел и мог уехать в Европу, уже попробовали сделать это раньше. У находящихся в Турции, как правило, нет ни средств, ни воли, чтобы двигаться дальше. Кроме того, у страны, которая их приютила, есть и свои преимущества: в ней сложились хорошие условия для включения сирийцев в местное общество. Социальная и культурная среда в Малой Азии для арабов гораздо более благоприятна, чем в большинстве государств Европы, где уровень ксенофобии достаточно высок. В Турции же сирийские мигранты активно получают паспорта и включаются в местную жизнь, даже политическую: есть случаи, когда они, к примеру, баллотировались в депутаты".

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