{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы офиса Зеленского заявил о готовности возглавить Генпрокуратуру и реформировать ее

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Руслан Рябошапка рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность главы этого ведомства

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что готов возглавить Генеральную прокуратуру страны, а также реформировать это ведомство, упразднив военную прокуратуру. Он рассказал о своих планах в интервью украинскому "24 каналу".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте", - заявил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Рябошапка рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность генпрокурора страны.

Замглавы президентского офиса отметил необходимость реформирование ведомства, в частности, ликвидации военной прокуратуры и военной юстиции в целом. "Военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям. Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал Рябошапка. Он считает, что ГПУ должна защищать людей и бизнес, а не "крышевать преступность". "Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - добавил он.

Президент Зеленский ранее заявил, что после формирования новой Верховной рады на Украине будет назначен новый генеральный прокурор. Президент Украины уже неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что покинет должность только тогда, когда начнет работу новый парламент.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский заявил, что звонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе
Президент Украины сообщил, что просил российского лидера повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства"
Читать полностью