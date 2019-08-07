Замглавы офиса Зеленского заявил о готовности возглавить Генпрокуратуру и реформировать ее

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что готов возглавить Генеральную прокуратуру страны, а также реформировать это ведомство, упразднив военную прокуратуру. Он рассказал о своих планах в интервью украинскому "24 каналу".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте", - заявил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Рябошапка рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность генпрокурора страны.

Замглавы президентского офиса отметил необходимость реформирование ведомства, в частности, ликвидации военной прокуратуры и военной юстиции в целом. "Военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям. Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал Рябошапка. Он считает, что ГПУ должна защищать людей и бизнес, а не "крышевать преступность". "Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - добавил он.

Президент Зеленский ранее заявил, что после формирования новой Верховной рады на Украине будет назначен новый генеральный прокурор. Президент Украины уже неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что покинет должность только тогда, когда начнет работу новый парламент.