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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что звонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе

Президент Украины сообщил, что просил российского лидера повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства"
Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным обстановку в Донбассе. Об этом он заявил на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками, созванного из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе. Украинская сторона считает, что они были обстреляны со стороны ополченцев.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - сказал Зеленский. - Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру".

Президент Украины добавил, что просил российского лидера повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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