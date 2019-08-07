СМИ: в результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек

ТАСС, 7 августа. По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в среду утром у полицейского участка на западе Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Еще более 100 человек получили ранения. Большинство пострадавших - это мирные жители, в том числе женщины и дети.

Как ранее передавал телеканал, теракт произошел на въезде на территорию шестого полицейского участка афганской столицы. Сдетонировал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).