Зеленский заявил, что позвонит Макрону и Меркель обсудить ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после уже состоявшегося телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным намерен в ближайшее время обсудить ситуацию в Донбассе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Второй звонок у меня будет уже в Турции президенту Макрону, - сказал он на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками, созванного из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе. - Также планирую соединиться в ближайшее время, сегодня, если будет время, с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате".

По словам Зеленского, лидерам "нормандской четверки" необходимо срочно встретиться, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".

Зеленский сообщил ранее, что по его инициативе в среду состоялся телефонный разговор с президентом РФ, во время которого стороны обсудили обстановку в Донбассе. По словам президента Украины, он просил российского лидера повлиять на ополченцев Донбасса. Зеленский сообщил, что он также поднимал вопросы сокращения сроков постройки моста в Станице Луганской и тему возвращения украинских заключенных. "Долгий был у нас разговор", - отметил он.

Во вторник Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - как можно скорее собраться, чтобы провести переговоры в связи с гибелью в Донбассе четырех военнослужащих Украины якобы вследствие действий военнослужащих провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Донецке назвали эти заявления не соответствующими действительности, отметив, что инцидент произошел слишком далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооруженных сил республики.

На 7-8 августа у президента Украины Владимира Зеленского запланирован визит в Турцию, где, как предполагается, он проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем и с представителями украинской и крымско-татарской общин.