В Польше заявили, что власти страны не справляются с наплывом трудовых мигрантов

ВАРШАВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Польши не в состоянии справиться с растущим числом трудовых мигрантов, прибывающих в страну. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Верховной контрольной палаты (ВКП) республики.

"Государственная администрация не в состоянии справиться с быстро растущим числом иностранцев, прибывающих в Польшу. Время легализации их пребывания за четыре года увеличилось более чем в три раза - с 64 до 206 дней", - указано в отчете. "Отсутствует эффективное, надежное и своевременное обслуживание, которое вызвано среди прочего кадровыми проблемами в управлениях и недостаточным их финансированием", - подчеркнули эксперты.

Фундаментальной проблемой в этой области в Верховной контрольной палате назвали отсутствие стратегического документа, определяющего государственную политику в области миграции. В этой связи палата рекомендует правительству в срочном порядке заняться его разработкой, одновременно обеспечив более эффективное обслуживание иностранцев, желающих легализовать свое пребывание в Польше. В противном случае, как предупреждает ВКП, "нетерпеливые иностранцы, которые восполняют дефицит на рынке труда, покинут Польшу".

Согласно представленным польской контрольной палатой цифрам, с 2014 года число желающих работать в Польше иностранцев росло в геометрической прогрессии - с 46,9 тыс. до 366,8 тыс. в 2018 году. Большинство трудовых мигрантов в республике - граждане Украины. В прошлом году они подали 262,4 тыс. заявок на получение разрешения на работу. В 2014 году их было только 28,9 тыс.

Как считают в ВКП, прибывающие в Польшу все активнее иммигранты могут помочь в решении проблем польского рынка труда, "поскольку низкий прирост населения, старение общества, а также значительное число поляков, находящихся за границей, приводят к увеличению нехватки рабочей силы". "Специалисты рынка труда отмечают, что в 2030 году у работодателей возникнут проблемы с заполнением каждой пятой должности. Приблизительно 16 млн человек будут работать за 20 млн, - указывают эксперты. - К 2050 году, чтобы сохранить текущий уровень занятости в польской экономике, около 8% работников должны быть иностранцами".

"В результате изменения международных условий, в частности, открытия рынков труда других стран Западной Европы для граждан с Востока (от польской границы - прим. ТАСС), приток иностранцев в Польшу может замедлиться. Вот почему все более и более важным становится их качественное обслуживание", - констатировала ВКП.