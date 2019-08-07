Турция завершает подготовку к новой операции на севере Сирии

ТАСС, 7 августа. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о переходе к завершающему этапу подготовки военной операции армии республики в Сирии. Высказывания министра приводит телеканал NTV.

"Планирование, подготовительные работы и дислокация войск на земле завершаются. Кроме того, мы сообщили американской стороне, что хотели бы двигаться (проводить операцию - прим. ТАСС) вместе", - сказал он.

Относительно продолжающихся в Анкаре с понедельника переговоров с делегацией армии США по вопросу совместного создания буферной зоны на севере Сирии Акар заявил, что они в целом проходят позитивно. "Не будет ошибкой сказать, что переговоры проходят позитивно и довольно продуктивно. Встреча еще продолжается и закончится, как мы ожидаем, в течение нескольких часов. И мы с удовлетворением видим, что взгляды нашего собеседника стали ближе к нашим", - сказал министр. Акар также указал, что Турция по-прежнему принципиально настроена "ни в коем случае не допустить формирования террористического коридора у южных границ", то есть на севере Сирии.

Турецкое руководство начало активно говорить о планах по проведению новой военной кампании в Сирии восточнее Евфрата, еще в июле. О сроках начала предполагаемой операции не сообщается. Территории к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США, но которые признаны террористическими в Турции. Анкара настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил помогать этим формированиям, в том числе оружием.

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания совместными усилиями на севере Сирии буферной зоны, что могло бы удовлетворить ряд требований Турции. Дискуссия о создании этой зоны началась еще в 2013 году, было проведено несколько раундов переговоров, однако каждый раз по ряду причин планы не были реализованы.