В правительстве Германии не называют возможную дату встречи в нормандском формате

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ не раскрывает информацию относительно возможной даты саммита в нормандском формате по Украине. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Вы знаете, как важен нормандский формат, - сказала она. - Но о предстоящем мероприятии я сообщить не могу". По ее словам, проработка возможных встреч ведется постоянно на рабочем уровне.

Во вторник Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - как можно скорее собраться, чтобы провести переговоры.

Зеленский также анонсировал предстоящие телефонные переговоры с Меркель. "О подобных разговорах мы сообщаем только после того, как они состоятся", - заявила Деммер.

"В настоящее время мы ведем переговоры о том, как можно оживить минский процесс", - сказала со своей стороны представитель МИД ФРГ Мария Адебар. "Для нас важно начать переговоры с новым правительством Украины, чтобы представить нашу позицию. Думаю, к осени мы достигнем прогресса [в этом]", - сказала она.

По ее словам, правительство Германии "обеспокоено инцидентом" с гибелью в Донбассе четырех военнослужащих Украины. Ситуацию на востоке Украины она назвала изменчивой. "Напряжение последних дней чувствовалось, - добавила Адебар. - Надеемся, что нам удастся сдержать эту ситуацию".

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