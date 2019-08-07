На гражданина Чехии завели уголовное дело из-за участия в боях в Донбассе

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Чехии открыла дело против гражданина республики за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в среду журналистам представитель чешской Генпрокуратуры Мартин Билы.

"Начато уголовное преследование против 25-летнего гражданина, проживающего в Карловарском крае (Западная Чехия), - отметил представитель прокуратуры. - Этот человек подозревается в совершении уголовного преступления, которое заключается в участии в боях на востоке Украины против регулярной армии этой страны".

Следствие считает, что он был задействован в боях в Донбассе во второй половине 2015 года. Ему грозит до 20 лет заключения.

Генеральная прокуратура Чехии в июле информировала об открытии уголовного дело против проживающего в республике гражданина Белоруссии за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР. В мае к трем годам условно был приговорен военнослужащий Вооруженных сил республики Эрик Эшта, который в 2015 году побывал на востоке Украины и затем сослуживцам по части хвастался фотографиями, на которых был запечатлен в военной форме ДНР. Это, согласно обвинению, являлось серьезной уликой против него.

Всего в Чехии уголовные дела по обвинениям в участии в боях на востоке Украины, согласно местным СМИ, возбуждены против почти 20 граждан. Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных вооруженных силах и военизированных подразделениях, задействованных в боевых операциях. Запрет не распространяется на лиц, получивших соответствующее разрешение от президента республики.