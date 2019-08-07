В ДНР считают, что Киев должен провести разбирательства по фактам нарушений перемирия

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Украинская сторона в ближайшее время должна провести разбирательства и привлечь к ответственности виновных в нарушении перемирия в Донбассе. Об этом в среду заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), полномочный представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"Выражаем надежду, что в ближайшее время украинская сторона выполнит свои обязательства, согласно принятому пакету дополнительных мер, предусматривающему необходимость проведения разбирательств и привлечения к ответственности нарушителей, о чем сообщит Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Никонорова указала на отсутствие информации об итогах проведения Киевом разбирательств по факту нарушений украинскими силовиками перемирия, а именно применения ударного беспилотника на юге ДНР 1 августа, обстрела школы и жилых домов в Горловке 5 августа и ранения военнослужащего Народной милиции ДНР в районе города Ясиноватая 6 августа.

Кроме того, глава МИД ДНР сообщила, что представители республики провели расследование по факту гибели украинских военных якобы от обстрела на юге Донбасса и выяснили непричастность Народной милиции к данному инциденту.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.