ДНР представила доказательства своей непричастности к гибели четырех украинских силовиков

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Результаты расследования, проведенного в Донецкой народной республике (ДНР), свидетельствуют о том, что силы Народной милиции республики не могут быть причастны к гибели украинских военнослужащих в понедельник под Мариуполем. Об этом говорится в отчете о расследовании, опубликованном во вторник на официальном сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих ВСУ, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций Народной милиции ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", - говорится в документе.

Так, по данным украинской стороны в СЦКК, обстрел якобы велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9), а по официальной версии Минобороны Украины, - из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). При этом прицельная дальность РПГ составляет от 200 до 700 м, а СПГ-9 - 1,3 тыс. м. В то время как расстояние от крайних позиций сил ДНР до предположительного места гибели украинских военных составляет около 3 км, что говорит о невозможности этих снарядов долететь до позиций Вооруженных сил Украины, отмечается в отчете.

В документе со ссылкой на данные разведки говорится также, что гибель четырех украинских военнослужащих "произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское". "На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции Народной милиции, с которых мог бы вестись огонь в указанном ВСУ направлении. Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении", - заключили в СЦКК.

В минувший вторник в Киеве заявили, что якобы в результате обстрела из РПГ со стороны ДНР погибли четыре украинских военнослужащих. Утверждается, что инцидент произошел во время проведения инженерных работ. В ДНР вскоре заявили о непричастности к инциденту.

21 июля в 00:01 в Донбассе вступило в силу обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня. Оно было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.